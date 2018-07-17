Terörist cenazesine katılan HDP'li milletvekillerine soruşturma açıldı

HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun'a Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

EREN BÜLBÜL'Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILDILAR



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katılan milletvekilleri Farisoğulları ve Tosun hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.

Güncel 15 Temmuz 2018 09:02 Şehit Eren Bülbül'ün katilleri öldürüldüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamaya göre 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün katili, kırmızı listede yer alan PKK'nın Karadeniz lideri öldürüldü.

TERÖRİSTİN ADININ MEHMET YAKIŞIR OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ

Önceki gün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünün Sarıtaş Yaylası sırtlarında PKK'lı teröristler jandarma özel harekat birlikleri arasında çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmada teröristlerden birinin Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: Ajanslar