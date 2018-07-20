Terörist cenazesine katılan 2 HDP'li vekile daha soruşturma açıldı

HDP Batman milletvekillerinin Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki, PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesine katılmasının ardından vekiller hakkında soruşturma açıldı.

CHP'lilerin yardımları sayesinde yüzde 10 barajını aşarak tekrar Meclis'e giren HDP'liler, Kandil'e hizmet etmeye devam ediyor.

TERÖRİST CENAZESİNE KATILDILAR

Geçtiğimiz günlerde şehit Eren Bülbül'ün katillerinde Karadeniz sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır yapılan operasyonla öldürüldü.

Türkiye kırmızı listedeki teröristin öldürülmesine sevinirken HDP'li vekiller cenazeye koştu. Olayın ardından HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.

BU KEZ DE HAKKARİ'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN CENAZESİNE GİTTİLER



Hakkari'de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda 8 Temmuz'da etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist 'Simko Kerboran' kod adlı Devran Baysal'ın cenazesi Batman'a getirildi.



Teröristin Asri Mezarlıktaki cenazesine HDP Batman Milletvekilleri Uca ve Tiryaki de katıldı.

Güncel 18 Temmuz 2018 16:21 HDP, terörist cenazesine katılan vekillerini savunduHDP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Camcı, milletvekilleri hakkında başlatılan operasyona tepki göstererek; ''Biz milletvekillerimiz Remziye Tosun ve Musa Farisoğlulları ile gurur duyuyoruz'' açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tabutun taşınması esnasında HDP'li vekil Tiryaki'nin tabutu omuzladığı belirlendi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, terörist Devran Baysal'ın cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri Uca ve Tiryaki hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.

Kaynak: Ajanslar