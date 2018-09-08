Son Dakika!
08 Eylül 2018 20:51 | Son Güncelleme: 08 Eylül 2018 20:52

Terör örgütüne üye kadın havalimanında yakalandı!

İzmir'de, PKK terör örgütünün Avusturya'daki derneklerinde sorumlu düzeyinde çalıştığı belirlenen H.Y., Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütüne üye kadın havalimanında yakalandı!

İzmir Mit Bölge Başkanlığı'nın aldığı istihbarat sonucu, PKK/KCK terör örgütünün Avusturya'da faaliyet gösteren derneklerinde sorumlu düzeyde çalıştığı belirlenen H.Y., bugün saat 18.30 sıralarında Avusturya'ya gitmek üzereyken Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan H.Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor


Kaynak: DHA

Etiketler: terör


0Yorum Yap