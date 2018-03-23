Terör örgütü propagandasına tutuklama

Balıkesir ve ilçelerinde terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Balıkesir'de terör propagandası yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezi, Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde "terör propagandası" yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

Kaynak: AA