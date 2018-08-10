Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hakkari kırsalına hava harekatı düzenlendi. Bu harekatta 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari kırsalında düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terör örgütü mensubunun öldürülüğü bildirildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK yaptığı açıklamada, " Hakkari kırsalına 10 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Ajanslar