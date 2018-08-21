Terör örgütü PKK'dan hain tuzak! 1 kadın yaralı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlerin hain tuzağında mayına basan bir kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın jandarmanın helikopteri ile hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazımiye ilçesi Ramazan köyü kırsalında patikada komşu köye yaya giden 50 yaşındaki Gönül Parlak, bölücü teröristler tarafından önceden döşenen mayına bastı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu alandan alınan Parlak, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimatıyla bölgeye gönderelen jandarma helikopterine yetiştirildi. Yaralı kadın helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.