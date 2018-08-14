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14 Ağustos 2018 15:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2018 15:06

Terör örgütü lehine duvara yazı yazılmasına karışan 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya Arifiye ilçesinde duvara PKK lehine yazı yazmaktan yargılanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Terör örgütü lehine duvara yazı yazılmasına karışan 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya Arifiye ilçesinde duvara PKK lehine yazı yazmaktan yargılanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK'ya yönelik faaliyetleri önleyip deşifre etmek amacıyla yürütülen operasyona bir yenisi daha eklendi. Terör örgütü lehine duvara yazı yazılması olayına karışan 3 şüpheli sahış yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri bittikten sonra mahkemeye çıkarılan 3 zanlı 'Terör ögütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine nakledildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: DuvarYazıTutuklandı3 kişiPKK


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