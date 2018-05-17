Terör örgütlerine geçit vermeyen güvenlik güçleri iftarı nöbetleşe yapıyor!

İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler, Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen kumanyanın yanı sıra eşlerinin hazırladıkları yemeklerle iftarlarını açıyor.

Muş Emniyet Müdürlüğünce kentteki 11 uygulama noktasında her gün 10 binin üzerinde araçta arama yapılıyor.

İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler, Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen kumanyanın yanı sıra eşlerinin hazırladıkları yemeklerle iftarlarını açıyor.

24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Silah arkadaşları oruçlarını açarken, diğer güvenlik görevlileri de çevrede önlem alıyor.

Nöbet tutan polis memuru Ferhat Köse, yaptığı açıklamada, silah arkadaşlarıyla nöbetleşe iftar açtıklarını söyledi.

İftarlarını açarken yol kontrollerinin kesintisiz devam ettiğini belirten Köse, "24 saat esasına göre çalışmalarımız sürüyor. Bir grup iftarını açarken diğer gruptaki arkadaşlarımız yolda kontrollerini yapmaya devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA