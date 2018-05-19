Terim'den rekorlar kıran paylaşım!
Galatasaray ile 7. şampiyonluğunu kazanan Fatih Terim, Twitter hesabından şampiyonluk paylaşımı yaptı.
Fatih Terim, Twitter hesabından İngilizce ''Knock knock! (Kapı çalma sesi) Guess who is back? (Tahmin edin kim döndü?)'' tweetini attı. Tecrübeli teknik adam attığı tweette Şampiyonlar Ligi hesabını etiketledi.
Kendi fotoğrafının bulunduğu bir Şampiyonlar Ligi görseli paylaşan Fatih Terim'in bu tweeti kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı.
Spor19 Mayıs 2018 21:46Galatasaray'dan şampiyonluk tişörtü!Göztepe'yi 1-0 yenerek Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaraylı futbolcular 90 dakika bitiminde özel olarak yaptırılan "Ruhumuzu sahaya koyduk şampiyon olduk, 21" yazılı tişörtleri giydi.