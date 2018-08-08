Terim Gomis'le toplantı yapma kararı aldı

Terim, maaşına zam talebi yönetim tarafından geri çevrilen ve bu yüzden kamp boyunca morali bozuk, son derece formsuz olan Gomis'i görüşme odasına çağırdı

Akhisar Belediyespor karşısında oynadığı başarısız futbolun yanı sıra, kaçırdığı penaltıyla da tepkileri üzerine çeken Gomis’e, Terim yüz yüze yapacağı görüşmede, son uyarıyı yapacak.

Süper Kupa finali sonrasında, değişim sinyalleri veren Fatih Terim, bu görüşme ve Gomis’in antrenmanlardaki performansına göre gelecek için kararını verecek.

Fransız yıldızı yeniden kazanıp performansının yukarı çıkmasını isteyen Terim, Gomis’in antrenman performansını mercek altına alacak. Başarılı forvete, “Gözüm üzerinde” mesajı verilecek. Şu anda Ankaragücü maçında Gomis’i yedek bırakmayı düşünmeyen Terim, Akhisar maçında kaçırdığı penaltının hırsı ile oyuncusunun patlama yapabileceğini düşünüyor.



YEDEKTE KALACAK

Gomis’in antrenmanlardaki performansını takip edecek olan İmparator, Fransız golcünün mutsuz, isteksiz ve formsuz hâli devam ederse yıldız golcüyü yedek bırakacak.

Ancak Terim, şu anda ayrılığı mümkün olmayan Bafetimbi Gomis’e görev vermeyi düşünüyor ve oyuncusunu kaybetmeyi hiç düşünmüyor.Yine de bu konuda son kararı Gomis’in hem tavırları hem de sergilediği performanslar, önümüzdeki günlerde tam anlamıyla netleştirecek.