Terim Belhanda ve Feghouli'yi uyardı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü antrenman öncesinde milli takım kamplarından dönen Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda ile özel bir görüşme yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü antrenman öncesinde milli takım kamplarından dönen Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda ile özel bir görüşme yaptı.

İki oyuncuya da aba altından sopa gösteren İmparator, önce Trabzonspor maçında yaptığı faulü sonrası kırmızı kart gören Younes Belhanda'ya sert bir uyarıda bulundu.

YETER ARTIK BELHANDA



Tecrübeli teknik adamın, "Yeter artık, bir daha takımını yalnız bırakacak bir hareket istemiyorum" dediği öğrenildi.

TOPARLA KENDİNİ FEGHOULİ



Faslı oyuncunun da hocasından özür dilediği belirtildi. Fatih Terim'in ardından Feghouli'ye döndüğü ve "Artık kendini toparlamalısın. Sezon başından bu yana istenilen seviyeye gelemedin. Benim, takım arkadaşlarının ve taraftarların sana ihtiyacı var. Bir an önce eski günlerine dön" diyerek uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Tecrübeli teknik adam, böylece sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaratan iki oyuncusunu da geri kazanmak için önemli bir adım attı.