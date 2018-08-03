Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı!

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon aylık yüzde 0,55, yıllık yüzde 15,85 oldu

Türkiye'nin enflasyonu, temmuz ayında piyasa beklentisinin altında artış gösterdi.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 1,82, eğlence ve kültürde yüzde 1,62, sağlıkta yüzde 1,20 ve konutta yüzde 1,10 artış gerçekleşti.

GİYİMDE YÜZDE 3,07 DÜŞÜŞ YAŞADI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,28 ve haberleşmede yüzde 0,11 düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 20,32, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,40, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 17,24 ve lokanta ve oteller yüzde 13,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Yİ-ÜFE YILLIKTA YÜZDE 25



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,41 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,86, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,87, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,99, su sektöründe yüzde 1,44 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE



Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 11,09 ile tütün ürünleri, yüzde 3,84 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 3,45 ile kimyasallar ve kimyasal ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık içeçekler yüzde 0,33, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 0,12, metal cevherleri yüzde 0,02 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Kaynak: Ajanslar