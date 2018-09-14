Temmuz ayı cari açık rakamları açıklandı

Cari işlemler açığı, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Verilere göre 12 aylık açık ise 54 milyar 560 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası, temmuz ayı cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Cari işlemler açığı, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 54 milyar 560 milyon dolar oldu.

Cari işlemler açığı, haziranda 2 milyar 973 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş ve bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı da 57 milyar 386 milyon dolara gerilemişti.

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Kaynak: Ajanslar