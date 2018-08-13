Temiz oda sistemlerinde dikkat edilmesi gerekenler

Kontrol edilebilir ve şartlandırılmış hava sistemlerine sahip olan odalara temiz oda adı verilmektedir.

Temiz odalarda tasarımsal olarak nem, sıcaklık, basınç, hava akış yönleri, canlı

ve cansız kirleticilerin kontrolü yer almaktadır. Temiz odalarda yer alan nem ve sıcaklık

kontrolündeki temel amaç, temiz odada çalışan bireyler için konforlu bir ortam

sağlayabilmektir. Konfor seviyesinin üst düzeyde tutulması temiz odalarda çalışan insanların

daha fazla kirletici üretmemesi için son derece önemlidir. Tasarımsal özelliklerde de temiz

oda sistemleri büyük önem taşımaktadır. Temiz oda tasarımında kullanılan malzemeler ve

yapımda kullanılacak ekiplerin niteliği çok yüksek olmalıdır. Temiz oda kurulumu sırasında

ve sonrasında yapılacak ölçümlerde büyük bir önem arz etmektedir. Temiz oda tasarımları,

ISO 14644-1 clean room standırdına göre yapılmaktadır. Temiz oda kapısı da ISO 14644-1

clean room standırdına uygun bir şekilde tasarlanmaktadır.

TEMİZ ODA NEDİR?

Temiz odalar kontrol edilebilir ve şartlandırılmış hava sistemlerine sahip; basınç, hava akış

yönleri, nem, sıcaklık, canlı ve cansız kirleticilerin kontrolünün yapıldığı geniş bir sistemdir.

Temiz odaların tasarımda nem ve sıcaklık kontrolündeki temel amaç, başarılı bir şekilde

uygulanan özel koşulların dışında, temiz odada görev yapan bireyler için konforlu bir ortam

sağlamaktır. Temiz odada çalışan kişilerin daha fazla kirletici üretmemesi için sağlanan

konfor bu yüzden çok önemlidir.

CLEAN ROOM NEDİR?

Clean Room olarak adlandırılan Temiz Odaların Performansı, odanın içerisinde bulunan

partikül konsantrasyonuna göre de şekillenmektedir. Şartlandırılmış ve kontrol edilebilir

hijyene sahip özel odalar olan Clean Room, insanlar için konforlu bir ortam tesis etmektedir.

TEMİZ ODA SİSTEMLERİ

Oda içerisindeki partikül konsantrasyonu, temiz odaların performansı için son derece

önemlidir. Oda içerisinde var olan partikül konsantrasyonu temiz odaların performansına göre

değişim göstermektedir. Temiz odanın yapımında kullanılacak malzemelerin çok yüksek

düzeyde olması gerekmektedir. Uygulama öncesinde ve uygulama yapıldıktan sonraki süreçte

ölçüm, kalibrasyon ve ölçüm kalitesi temiz oda sistemleri için önem taşımaktadır. Temiz oda

sistemleri, GMP (Good Manufacturing Practices) ve TSE standartlarına uygun bir şekilde

üretilmektedir.

TEMİZ ODA PANELLERİ

Temiz oda panelleri için her iki yüzeyinde yüksek basınçla preslenmiş ve en az 2 mm

kalınlığında laminant (HPL- high-pressure laminantes) kullanılmaktadır. İç izalosyon ise EPS

(30 dansite) malzemesinde yapılmaktadır. Partisyonal paneller +/- 100 Pa basınca dayanacak

şekilde üretilmiştir.

TEMİZ ODA KAPISI

Temiz oda kapısı airlock iki kapıda oluşmaktadır. Airlock, hepa filtreleriyle temiz hava

üflenen küçük bir oda şeklindedir. Bir kapı kapanmadan diğer kapı açılmaz. Bunun temel

sebebi ise diğer odaların basınç değerlerinin bozulmamasını sağlamaktır. Kurala uygun üretim

yapılabilmesi için airlock kullanımı son derece önemlidir. Temiz oda girişleri bu kurala uygun bir şekilde yapılmaktadır. ISO 14644-1 clean room standardı, temiz odaların tasarımlarlarında kullanılmaktadır. Passbox sistemleri de malzeme girişleri için önemle bir şekilde uygulanmaktadır.

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