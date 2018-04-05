Temel Karamollaoğlu'na göre HDP'liler tutuklanmamalı

CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin ittifak arayışı içerisinde olduğu günlerde, Karamollaoğlu'ndan tutuklu isimlerle ilgili bir çıkış geldi.

Türk siyaseti 2019 yılında yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

Bu kapsamda AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı konusunda anlaşmaya varıldı.

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP kanadı ise, ittifak arayışlarına başladı. Bu kapsamda HDP ve Saadet Partisi ile görüşmeleri sürdüren CHP, hassas planlar yapmaya başladı.

CÜMBÜŞ İTTİFAKININ BEKLEDİĞİ SÖZLER

MHP Lideri tarafından "Cümbüş İttifakı" olarak nitelendirilen ittifak görüşmelerinden sonra Saadet Partisi'nin açıklamalarında da dikkat çeken değişimler oldu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i proje terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtaran Mehmetçik'i karalamaya yönelik haberlere imza atan BBC Türkçe, Temel Karamollaoğlu ile yapılan röportajı yayınladı.

HDP'LİLER TUTUKLANMAMALI

Gündemi değerlendiren SP Lideri, "HDP vekillerinin tutuklu yargılanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Milletvekilliği dokunulmazlığının önemli olduğu kanaatindeyiz. Bir milletvekili ceza görmeden tutuklanmamalıdır. Aslında kürsü dokunulmazlığı bizde mutlaktır, hiçbir zaman Meclis Başkanı milletvekillerinin sözünü kesemez."

Kaynak: Ajanslar