Temel Karamollaoğlu'dan" kararsız" din dersi açıklaması!

Fox TV'de Fatih Portakal'ın moderatörlüğünü yaptığı programa konuk olan Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş camiasını bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak bir çıkış yaptı.

Fox TV'de Fatih Portakal'ın moderatörlüğünü yaptığı programa konuk olan Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş camiasını hayal kırıklığına uğratacak bir çıkış daha yaptı.

'ZORLA BİR İŞ OLMAZ, ÇOCUK İSYAN EDER'

Fatih Portakal'ın "zorunlu din dersine nasıl bakıyorsunuz" sorusuna cevap veren Karamollaoğlu, "O konuda ben şunu söyleyeyim. Aslında bir din dersinin verilmesinin gerekli olduğuna şahsen inanıyorum ben. Fakat bu konudaki prosedür nasıl olmalı onu tam kestiremedim. Yani burada zorla bir iş olmaz. Zaten bir çocuk zorla bir yere gidiyorsa isyan ediyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın "Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

"TABU HALİNE GELMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Atatürk hakkında bir dayatma ortaya konulmasının doğru olmadığını düşündüğünü söyleyen Karamollaoğlu, "O dönemdeki icraatların da yeri geldiği zaman makul ölçüler içinde sorgulanabilmesi lazım. Mutabık kalacağımız zeminler vardır. Konuşalım, anlaşalım. Ama tabu haline gelsin, bir şey de putlaştırılsın onun da doğru olmadığı kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar