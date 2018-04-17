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17 Nisan 2018 10:34 | Son Güncelleme: 17 Nisan 2018 10:51

TEM'de zincirleme kaza! 1 ölü 8 yaralı

TEM otoyolunda çok sayıda aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. TEM otoyolu İstanbul istikametine trafiğe kapatıldı. Kazada yaralananlar hastanelere sevk edildi.

TEM'de zincirleme kaza! 1 ölü 8 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüsle TIR çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: Ajanslar

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