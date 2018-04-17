TEM'de zincirleme kaza! 1 ölü 8 yaralı
TEM otoyolunda çok sayıda aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. TEM otoyolu İstanbul istikametine trafiğe kapatıldı. Kazada yaralananlar hastanelere sevk edildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüsle TIR çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Ajanslar