TEM Samandıra-Kartal Kavşak Yönünde kaza:1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralı
TEM Samandıra-Kartal Kavşak Yönünde bir araç takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
TEM Samandıra-Kartal Kavşak Yönünde içinde 2 kişinin bulunduğu araç yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra taklalar attı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak: Ajanslar