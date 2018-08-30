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30 Ağustos 2018 10:10 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2018 10:12

TEM Samandıra-Kartal Kavşak Yönünde kaza:1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralı

TEM Samandıra-Kartal Kavşak Yönünde bir araç takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

TEM Samandıra-Kartal Kavşak Yönünde kaza:1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralı

TEM Samandıra-Kartal Kavşak Yönünde içinde 2 kişinin bulunduğu araç yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra taklalar attı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.




Kaynak: Ajanslar

Etiketler: KazaTEM


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