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27 Nisan 2018 15:13 | Son Güncelleme: 27 Nisan 2018 15:14

TEM'de kaza:1 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

TEM'de kaza:1 kişi hayatını kaybetti

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Kaynak: Ajanslar

Etiketler: TEM


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