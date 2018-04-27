TEM'de kaza:1 kişi hayatını kaybetti
TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.
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Kaynak: Ajanslar
DETAYLAR GELİYOR..
Kaynak: Ajanslar
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