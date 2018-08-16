TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var!
TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinde yaralıların olduğu belirtildi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinde yaralıların olduğu belirtildi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
TRAFİK AÇILDI
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Ekiplerin çalışması sonucu kazaya karışan araçlar kaldırıldı ve trafik açıldı.
Kaynak: Ajanslar