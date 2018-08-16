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16 Ağustos 2018 13:30 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2018 14:58

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var!

TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinde yaralıların olduğu belirtildi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var!

TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinde yaralıların olduğu belirtildi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRAFİK AÇILDI

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Ekiplerin çalışması sonucu kazaya karışan araçlar kaldırıldı ve trafik açıldı.


Kaynak: Ajanslar

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