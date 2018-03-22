Televizyonu Kapat, Masal Dinle

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde "54. Kütüphane Haftası" kapsamında düzenlenen "Şifahen Masallar" etkinliği 31 Mart'ta gerçekleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde (Alay Köşkü) "54. Kütüphane Haftası" kapsamında "Şifahen Masallar" etkinliği düzenlenecek.

Masal anlatıcısı Beyza Akyüz'ün kendi yazdığı ve anonimleşen masalları anlatacağı "Şifahen Masallar" isimli etkinlik, 31 Mart Cumartesi akşamı saat 18.00'de, eski adı Alay Köşkü olan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleşecek.

Televizyonların kapatılarak, masala değer verilmesi gerektiği ve hayal dünyasının zenginleşip, sözlerle büyüleyen hikayelerin insan hayatına değer katması amacıyla düzenlenen programda, okuma kültürünün ilk basamağı olan masalın sesli yansıması, edebiyatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yetişkinler için tertip edilen ve ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliğe 12 yaş üstü dinleyiciler katılabilecek.

Kaynak: AA