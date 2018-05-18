Teksas'ta okula saldırı: Ölü ve yaralılar var!

ABD’nin Teksas Eyaleti’nin Galveston bölgesinde bulunan Santa Fe Lisesi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, Amerikan CBS televizyonu saldırıda en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Yerel yetkililer, Houston kentinin güneyinde bir lisede sabah saatlerinde silah sesleri duyulduğunu, olayda ölü ve yaralıların olduğunu söyledi.

8 KİŞİ ÖLDÜ

ABD basınında yer alan haberlere göre ise olayda en az 8 kişi hayatı kaybetti.

Olay yerinde bir kişinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak: DHA