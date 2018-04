Teksas, FETÖ’nün ABD’deki kalesi

Hollandalı hukukçu Amsterdam’ın FETÖ’nün ABD’deki yasa dışı işlerini ortaya koyan araştırmasında, örgütün Teksas eyalet yapılanması detaylı bir şekilde anlatılıyor. Araştırmada, FETÖ’nün sözde Teksas yapılanmasında 54 okulunun bulunduğu belirtiliyor.

Hukuk şirketi Amsterdam Partners’in kıdemli ortağı Robert Amsterdam’ın, FETÖ’nün ABD’deki yasadışı işlerini ortaya koyan 664 sayfalık araştırması, “Aldatma İmparatorluğu: Gülen’in ABD’deki Okul Şebekesi”nde dikkat çeken bölümlerden birini de örgütün sözde Teksas eyalet yapılanmasının anlatıldığı bölüm oluşturuyor.

Turkuvaz Kitap tarafından Türkçe olarak yayımlanan, Robert Amsterdam’ın araştırmalarına göre FETÖ’nün sözde Büyük Teksas yapılanmasında toplam 54 okul bulunurken, bu kurumlarda 32 bin 493 öğrenci eğitim alıyor. FETÖ’nün büyük Teksas yapılanmasındaki kilit isimleri ise Ali Yavuz Zeybek, Yetkin Yıldırım, Vahap Uysal, Süleyman Bahçeci, Coşkun Çetinkaya, Soner Tarım, Maria Frances, Curtis Richardson, Murat Torlak, Turgay Korkmaz, Mehmet Sabri Agaçhan, Bülent Gümü olarak sıralanıyor.



TÜRK LİDERLER

Terör örgütünün eyalet yapılanmasındaki en önemli eğitim kurumu olarak Harmony ve Science and Technology isimli kurumların adı geçiyor.

Harmony isimli FETÖ’cü eğitim kurumunun 186 milyon dolarlık federal fonları israf ettiği, federal fonların maaşlar için uygunsuz kullanıldığı, uyumsuz mali muhasebe kayıtları olduğu öne sürülürken, “Harmony, Gülen’in Büyük Teksas bölgesi ve diğer eyalette sözleşmeli okulları finanse etmek ve geliştirmek için 2015 yılında hizmet vermek üzere kuruldu. Harmony ayrıca liderlik pozisyonları için Türk uyrukluları, çoğu durumda da Türk erkekleri tercih etmektedir. Harmony’nin on kıdemli yöneticisi ve CEO dahil altı grup müfettişi pozisyonunun yüzde 100’ü Türk erkeklerdir” ifadeleri yer alıyor.

Raporda, Teksas’taki FETÖ’cü eğitim kurumları için şu ifadeler yer alıyor: “Harmony Public Schools 501(c)(3) statüsünde kar amacı gütmeyen kuruluş olarak düzenlenmiştir. Başlangıçta Cosmos Foundation olarak kurulmuştur. Harmony okullarını yönetmektedir (48 okul, 6 yeni okul 2017-2018’de açılacaktır.) Riverwalk Education Foundation 501(c) statüsünde kar amacı gütmeyen kuruluş olarak düzenlenmiştir. Science and Technology okullarını yönetmektedir (6 okul, 1 yeni okul 2017-2018’de açılacak). Kardeş şebekeleri ise Little Scholars of Arkansas Foundation (LISA Akademileri), Harmony DC Public Charter Schools, Harmony School of Excellence, Dove Public Charter School Foundation, Read Foundation, School of Excellence, Pelican Educational Foundation, Riverwalk Education Foundation olarak sıralanmıştır.”

2016 mali yılı için toplam gelirlerin 317 milyon 437 bin 421 dolar olduğu Harmony Public Schools’un 298 milyon 731 bin dolar, Riverwalk Education Foundation’ın 18 milyon 706 bin lira gelir elde ettiği belirtilen araştırmada, “Harmony Public Schools ‘Harmony’, ABD’deki en büyük Gülenci (FETÖ) sözleşmeli okul şebekesi ve Teksas’taki en büyük sözleşmeli okul şebekesidir. Halen 48 okul işletmektedir ve 2017-2018 yılları arasında altı ilave okul açacaktır. Harmony ayrıca Gülen örgütünün ‘büyük Teksas bölgesi’ için sözleşmeli okul yönetim hizmetleri tedarikçisi ve bölgesel gözetim kuruluşu olarak da görev yapmaktadır.

ADINI DEĞİŞTİRDİ

2014’te Harmony, Washington DC’de bir sözleşmeli okul açtı. Harmony’nin yönetim kurulu, 1999’da Harmony Public Schools olarak faaliyet gösteren Cosmos Foundation, Inc. (Cosmos) olarak kuruldu. Cosmos, 2012 yılında adını Harmony olarak değiştirdi. Cosmos, 2001 yılında ilk Harmony okulunu açtı ve hızla Teksas genelinde 19 şehirdeki 48 okula genişledi. Harmony, kolay yinelemeyi destekleyen Teksas sözleşmeli okul yasası nedeniyle şebekesini hızla genişletmeyi başarmıştır” görüşleri yer aldı.

Gündem 05 Nisan 2018 10:54 " 81 ülkeden 80 FETÖ'cü paketleyip getirildi"Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, 80 FETÖ'cünün Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

AGRESİF GENİŞLEME PROGRAMI

Harmony’nin stratejik planlarına da yer verilen araştırmanın devamında şu uyarı ve tespitler dikkat çekiyor:

“Harmony, 2020’ye kadar 50 okula kadar genişleme öngörüyordu ancak 2017-2018 yılında açılacak altı yeni okul Harmony’nin toplam okul sayısını 54’e çıkaracak ve böylelikle onları kendi agresif genişleme programının ötesine geçirecektir. Teksas’ta ikinci bir Gülenci sözleşmeli okul şebekesi olan Riverwalk Educational Foundation (Riverwalk), altı Science and Technology (SST) okul işletmektedir ve bir yedincisinin açılması planlanıyor. Riverwalk’un Harmony ile yakın bağları bulunmaktadır ve kardeş ağıyla bir ‘Paylaşılan Hizmetler Anlaşması’ yapmıştır. Anlaşma uyarınca Harmony, Riverwalk’ın mali temsilcisi olarak hizmet vermekte ve yönetim ve idare hizmetleri sağlamaktadır. Buna karşılık, Harmony, Riverwalk okullarından tüm eyalet fonlarının yüzde 5’ini almaktadır. Riverwalk SST okulları, Harmony okullarının sayısı ve onculuğu göz önüne alındığında Teksas’ta iyi bilinmemekle birlikte agresif olarak genişlemektedir.”

Güncel 05 Nisan 2018 12:10 FETÖ, katalogdan evlenmeyenleri böyle tehdit etmiş İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan "Sivas asker imamı", örgüt içi evlilik yapmayan subayların kurmay olamadıklarını ve pasif görevlere atandıklarını ifade etti.

Kaynak: Ajanslar