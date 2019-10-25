Google'dan Açıklama "Sycamore Quantum Bilgisayar"

Quantum Bilgisayar aslında Gooole tarafından özel geliştirilen Quantum Cip, bu Cip'i kullanarak işlemleri çok hızlı bir şekilde sonuç elde etmeyi sağlıyor.

Google Şirketinden bir yetkili, en hızlı bilgisayarların 10 yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitirebilen (PC) bilgisayarı yaptıklarını açıkladılar.

Google Mühendislik Direktörü Hartmut Neven;

Kendini bu işe adamış uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda elde edilmiş büyük teknolojinin nasıl çalıştırılacağımıza bakıyoruz.

Gelişmeler oldukca paylaşmaya devam edeceğiz.