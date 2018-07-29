Tekirdağ'da zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı
Tekirdağ'daki kazada sürücülerle birlikte toplam 11 kişi yaralandı. Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Tekirdağ'daki kazada sürücülerle birlikte toplam 11 kişi yaralandı. Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları hayati tehlikeleri bulunmuyor.
4 ARAÇ ÇARPIŞTI
Hayrabolu’dan Malkara istikametine giden Cihat Delen’in kullandığı otomobil, Karababa Mahallesi yakınlarında önce, önünde seyreden Zafer Daşkın idaresindeki otomobile, ardından karşı yönden gelen Göktuğ Mürçak’ın kullandığı otomobile ve Ersan Turhan yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan Hasan Emre Delen, Yıldıray Daşkın, Özlem Turhan, Sevda Mürçak, Nazar Yıldırım, Selma Yıldırım ve Remziye Bilek yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA