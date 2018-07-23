Tekirdağ'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Tekirdağ'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kentte, akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Kolordu caddelerinde sağanak nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı, trafik akışı zaman zaman aksadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındığı görüldü.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklar için önlem aldı.

ÇORLU'DA SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, bir süre dolu şeklinde devam ederken şehir içi trafikte de aksamalar meydana geldi.

Sağanak sebebiyle Omurtak Caddesi'nde araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler ile yayalar zor anlar yaşarken bazı araçlarda da dolu nedeniyle maddi hasar oluştu. Ceviz büyüklüğünde şiddetli dolu yağışını gören araç sahipleri temin ettikleri halı, kilim, yorgan ve benzeri şeylerle araçlarını korumaya çalıştı.

Öte yandan, Havuzlar Mahallesindeki bir elektrik direğinin de şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiği görüldü.

Kaynak: Ajanslar