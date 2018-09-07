Freni boşalan kamyon evin bahçesine daldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeyken freni patlayan kamyon, park halindeki araçlara çarparak bir evin bahçesine daldı.

Freni patlayan kamyon, önüne geleni ezdi, bir evin bahçesine uçtu. Vatandaşlar kaçarak son anda ezilmekten kurtuldu.

KAMYONU YOKUŞA PARK ETTİ

Kaza, Camiatik Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Akbulut, akşam namazına yetişmek için inşaat malzemesi yüklü kamyonu yokuşa park etti.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP EVİN BAHÇESİNE UÇTU

Araçtan indikten birkaç dakika sonra freni patlayan kamyon, yokuş aşağı hareket ederek, park halindeki otomobillere çarpıp, bir evin bahçesine devrildi. Kaza sırasında yolda bulunan vatandaşlar kaçarak son anda ezilmekten kurtuldu.

"PEŞİNDEN KOŞTUM YETİŞEMEDİM"

Olayla ilgili konuşan kamyon şoförü Akbulut, "Namaz kılmak için kamyondan indik. İner inmez kamyon hareket etmeye başladı. Kamyonun peşinden koştum ama yetişemedim" dedi.

Kaynak: Ajanslar