Tekirdağ'da aracını yanlış park eden sürücü trafiği felç etti

Tekirdağ'da yanlış yere park eden sürücü, otobüstekileri ve çevredekileri isyan ettirdi.

Tekirdağ’da hatalı park edilen bir araç kent merkezinde trafiği adeta durdurdu. Caddede onlarca halk otobüsü ve otomobil kuyruk oluştururken otobüste bekleyen yolcular sokağa döküldü.







GÖZDEN KAYBOLDU



Bir anda ortaya çıkan otomobil sürücüsü, hızlıca aracına binip gözlerden kayboldu. Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Ertuğrul Mahallesi Eski Bedesten Sokak’ta meydana geldi.



"YAZIK GÜNAH"



Otobüslerde daha fazla dayanamayan yolcuların kimisi yürüyerek yoluna devam ederken kimi yolcular da sürücülerle birlikte arabasını hatalı park eden sürücüye tepki gösterdi. Otobüsten inip tepki gösteren bir yolcu, "Yazık günah bu kadar insan bekliyor. Ehliyetini alacaksın elinden. Buraya araba mı bırakılır. Yapılmaması gereken şeyleri yapıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar