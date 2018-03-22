Tek şarjla 700 kilometre gidebilen BMW yaptılar

Avrupa'nın önde gelen markalarından olan BMW, elektrikli otomobil alanında da zirveye oynamak istiyor.

Münihli otomobil üreticisi BMW, içten yanmalı motorlardaki başarısını, elektrikli motorlarla da taçlandırmaya niyetli.

Dizel skandalları, petrol rezervlerinin azalması, hava kirliliği gibi nedenlerle hemen hemen tüm otomotiv endüstrisi elektrikli motor teknolojisine sert bir geçiş yaparken, BMW de bu alanda geri kalmak istemiyor. Ar-Ge yatırımlarının neredeyse tamamını elektrikli otomobil üretmek üzere harcayan BMW, çok sayıda yeni fabrika kurmayı planlıyor.

İ3'ÜN AĞABEYİ OLDUKÇA İDDİALI GELİYOR

BMW'nin ilk elektrikli modellerinden olan i3, dünya genelinde beklentinin üzerinde bir satış rakamına ulaşmıştı. BMW yetkililerini i3'ü geliştirmeye iten bu durum, meyvesini i4 ile verdi.





Uzun vadede tüm modellerini elektrikli motorla üretmeyi hedefleyen BMW, i4 ile rakiplerine gözdağı veriyor. Elektrikli otomobillerdeki öncelikli problem olan menzil sorununu çözen BMW mühendisleri, i4 ile tek şarjda 700 kilometre mesafe kat etmeyi başardı.

ÇİFT MOTOR İLE EKSTRA GÜÇ

BMW, i4 hakkında çok fazla bilgi vermese de aracın yaklaşık 600 beygir toplam güce sahip tamamen elektrikli çift motorla asfalta inmesi bekleniyor. Menzil anlamında beklentinin üzerine çıkmayı başaran Alman marka, i4 ile güç ve performans anlamında da beklentileri aşmak istiyor.

Ayrıca yeni i4'te hızlı şarj özelliği de entegre halde gelecek. 20 dakika gibi kısa bir sürede aracın batarya kapasitesinin yüzde 85'i dolabilecek.

TASARIMI GÖZ KAMAŞTIRDI

Eskiden filmlerde gördüğümüz tasarımlar, artık yollarda karşımıza çıkıyor. Buna en güzel örneklerden biri de BMW i4 olacak. Uzay mekiğini andıran tasarımıyla 'bu dünyadan değil' izlenimi yaratan i4, BMW tasarım mühendislerinin kendini aştığı bir model olacak.

Gizli panjura sahip ön görünümü tamamlayan çift led farlar, aracın aerodinamik performansını artıran hava çıkışları, araçtan keskin çizgilerle ayrılan marşpiyeller ve neredeyse bagaj hattı boyunca uzanan arka lambalar i4'ün şahsına münhasır birkaç tasarım dokunuşu.

2020'DE GELİYOR

Otomobil tutkunlarının yeni i4 için bir süre daha beklemesi gerekecek. BMW yetkilisi Robert Irlinger, i4 için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ve aracı 2020 yılında tanıtmayı planladıklarını belirtti.

Otomobil uzmanları yeni i4 için fiyat tahminlerini de yayınladı. Aracın Türkiye'ye gelmesi halinde etiketinde yazacak olan rakamı, kalp rahatsızlığı olanlar okumasın. Fiyat tahmini birkaç satır altta.

Kaynak: ajanslar