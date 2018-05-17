Tek bir hamle İsrail'i bozguna uğratacak!

Ürdün'ün İsrail ile imzaladığı doğalgaz anlaşmasını iptal etmesi halinde uzmanlar; İsrail gazının gideceği yer kalmayacağını ve İsrail'in enerji geliri anlamında büyük kayıplar yaşayacağına dikkat çekiyor.

İsrail'in enerji denkleminde Ürdün'ün rolüne değinen Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbonlar Müdürü Dr. Sohbet Karbuz, , bu ülkenin ABD ve İsrailli şirketlerle 2016 yılında imzaladığı doğalgaz anlaşmasının son yaşanan süreçteki önemine dikkati çekti.

Söz konusu anlaşmanın Ürdün kamuoyunun “düşmanımızın gazını almak istemiyoruz” diyerek başlattığı protestolar nedeniyle "sürüncemeye girdiğini" de anımsatan Karbuz, şunları kaydetti:

"İsrail'in enerji denkleminde Ürdün kilit rol oynayabilir. Çünkü Ürdün, İsrail'in enerji ilişkisi içinde olduğu ülkelerden en önemlisi. Eğer Ürdün, Filistin'de yaşananların ardından İsrail ile imzaladığı doğalgaz anlaşmasını iptal ederse, bu gazın gidebileceği bir yer kalmaz. Bu nedenle İsrail enerji geliri anlamında büyük kayıplar yaşar. Ürdün, bu anlaşmayı çöpe atarsa, vay Leviathan sahasını geliştiren şirketlerin haline. Çünkü bu şirketlerin yaptıkları büyük yatırımları geri kazanmak için bel bağladıkları en önemli pazar Ürdün. O yüzden şirketler nihai yatırım kararıyla milyarlarca dolarharcamayı göze aldılar."

Anlaşmaya göre, yapılacak bir boru hattı ile Ürdün'e 15 yılda toplam 45 milyar metreküplük doğalgaz satışı gerçekleştireceğini duyuran şirket tarafından sözleşme gelirinin brüt 10 milyar doları bulacağı açıklanmıştı.

Bu arada, söz konusu anlaşmadaki ticari rakamın Brent petrol ile şirketlerin taban fiyatlarına göre belirleneceğinin açıklanmasının ardından, aradan geçen sürede Brent petrolün varilinin 45 dolardan 80 dolar bandına yaklaştığı dikkate alındığında, "Leviathan gazı Ürdün için ekonomik mi?" tartışmalarını yeniden ön plana çıkarıyor. Noble Enerjinin operatör olduğu Leviathan sahasında yüzde 39,66 hissesi bulunuyor. Sahada diğer önemli hissedar şirketler ise yüzde 22,67'şer paya sahip İsrailli Delek ve Avner ile yüzde 15 hisseye sahip İsrailli Ratio.

Kaynak: Ajanslar