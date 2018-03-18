MHP Genel Başkanı Bahçeli uyardı: Tehlike henüz geçmedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 12. Büyük Kurultayı'nda partililere seslendi.

Bahçeli terörle mücadele vurgusu yaparken "Tehlike geçti mi? Asla. İşbirliği ve uzlaşmaya kulak tıkayamazdık." ifadelerini kullandı.

MHP, 12. Büyük Kurultayı’nı bugün topladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tüm delegelerin imzasıyla tek başkan adayı olarak gireceği kurultay, daha öncekilerden farklı olarak Türkiye’nin siyasi tarihini değiştirecek yeni modelin de çıkış noktası olacak.

Kurultay, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve siyasi ittifaklara olanak tanıyan değişiklere imza atan genel başkana onay mecrası olacak. Kurultayda, AK Parti ile kurulan ittifakın gerekçeleri açıklanacak, bu ittifakın gelecek vizyonu ortaya konulacak.

Kurultayın açılışında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Hem MHP hem de partisiyle birlikte sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel kuşatmaya alındı.

Bu kuşatmaya tesir düzeyi yüksek ilk vuruş 15 Temmuz'da Türk milleti tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci vuruş 24 Ağustus 2016 Fırat Kalkanı Harekatı, üçüncüsü ise Zeytin Dalı Harekatı'dır. Tehlike geçti mi? Asla. İşbirliği ve uzlaşmaya kulak tıkayamazdık. " ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

Turan illerine, Türkistan diyarlarına, kızıl elma ülküsü ile yürüyen nesillere, dava arkadaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Nice badireleri yenerek nice belaları ezerek nice engelleri geçerek, hamdolsun 12. Olağan Büyük Kurultayımıza kavuştuk. Bu muazzam diriliş ruhu ile buluştuk.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde toplandık, Türk milletinin muzaffer ruhunu cihana ilan etmek için seferber olduk.

Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor. Art niyetli şekilde neredesiniz diye soranlara; Gümbür gümbür, işte buradayız.

Şimdi siz söyleyiniz, vereceğiniz cevaplarla taşeronlarını zangır zangır titretiniz. Ezan susmaz, bayran inmez, vatan bölünmez diyen, kutlu irade nerede?

BİZİM İÇİN VEFA SADECE BİR SEMTİN İSMİ DEĞİLDİR

Kurultayımızın milletimize, geleceğimize, partimize, Türk-İslam alemine hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Hilal bakışlılar, bozkurt duruşlular hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz.

Duruşu olanın dev gibi bir davası, devasa hayalleri vardır. Duruş aynı zamanda iddia, irfan, yüksek karakter ve kararlılık mahsulüdür. Kıpırdamadan duranın değil, duruşu ile hareket edenin gelecek hakları bulunacaktır.

Duruşu milli olanın durduğu yer meşrudur, ahlakidir, maneviler, halkın yanıdır. Biliyoruz ki Türkiye'nin istikbali milli duruşun istikrar içinde devamına bağlıdır.

Duruşumuz Türkiye'dir, Türklüktür, Müslüman Türk milletinin ta kendisidir. Vefa ise duruşa manevi öz katan imanı asalettir.

Bizim için vefa sadece bir semtin ismi değildir. Vefası olmayının milli ve manevi değerlere vedası kesindir. Vefası olmayan, kaypaktır, kaçaktır, manen kayıptır.

VEFASIZLIK İMANSIZLIKTIR

MHP demek şühedaya vefa demektir, millete beka demektir. Beka, var oluşumuzdur, payidarlığımızdır. Sonsuzluk ırmağına akışımızın ana yatağıdır.MHP'yi darbe kanallarından durduramayanlar bu defa farklı iddialar ile ortaya çıktılar.

10 Ocak 2016'da dedik ki, kurultayımızın tarihi 18 Mart 2018'dir. 2 yılı aşan bir süreyi geride bırakıp 18 Mart'a geldik, siz söyleyiniz, sözümüzü milim ödün vermeden tuttuk mu? 12. Olağan Büyük Kurultayımıza gelinceye kadar ne kadar kepazelik, travma, skandal varsa maruz kaldık. Oyunları tümden bozduk. Bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır.

MHP AMELİYAT MASASINA YATIRILDI

Bir yanda Afrin'den Suruç'a kadar küresel ölçekte bir şiddet sarmalı sahaya indirildi. Sivil ve masum vatandaşlarımız hedef alındı. Şehit naaşları ağıtlarla son yolculuklarına uğurladı.

20 Temmuz 2015'ten bu yana 1461 evladımız şehit düştü. 15 Temmuz'da tarihin en şiddetli işgal teşebbüslerinden birisine milletçe maruz kaldık.

Belirli aralıklarla dayatılan sözde özerklik ilanları bunun habercisiydi. 4. aşamada ise İran'ın, ABD'nin ve İsrail kanalıyla çözülerek Kürdistan'ın son kısmının inşası hedeflenmişti. Bu nedenle MHP ile uğraşıldı, MHP ameliyat masasına yatırıldı.

TEHLİKE GEÇTİ Mİ HAYIR

Hem MHP hem de partisiyle birlikte sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel kuşatmaya alındı. Bu kuşatmaya tesir düzeyi yüksek ilk vuruş 15 Temmuz'da Türk milleti tarafından gerçekleştirilmiştir.

İkinci vuruş 24 Ağustus 2016 Fırat Kalkanı Harekatı, üçüncüsü ise Zeytin Dalı Harekatı'dır. Tehlike geçti mi? Asla. İşbirliği ve uzlaşmaya kulak tıkayamazdık.