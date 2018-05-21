Teen Wolf 7. sezon yayınlanacak mı? Yeni sezon ne zaman çıkıyor?

Teen Wolf 7. sezon yayınlanacak mı sorusu şimdilerde sıkça soruluyor. Peki merakla beklenen Teen Wolf yeni sezon ne zaman çıkıyor?

Dünyanın birçok yerinde geniş bir izleyici kitlesine sahip Teen Wolf 6. sezonuyla isteneni vererek izleyicileri ekran başına kitlemeyi başardı. 6. sezon biter bitmez izleyicilerin aklına Teen Wolf 7. sezon yayınlanacak mı sorusu geldi. Yabancı diziler kategorisinde en çok izlenen dizi olma ünvanını taşıyan Teen Wolf, MTV kanalında yayınlanmaktaydı. Yayınlandığı bölümleriyle iyi bir reyting başarı yakalayan dizi gayet iyi bir performans sergilemekteydi. Altıncı sezon daha bitmeden izleyiciler Teen Wolf yeni sezon ne zaman çıkıyor sorusunu sormaya başladı. Diziyle ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

TEEN WOLF 7. SEZON YAYINLANACAK MI?

Dizinin hayranları şimdilerde Teen Wolf 7. sezon yayınlanacak mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine sahip dizinin ülkemizde de birçok izleyicisi bulunmaktadır. Her sezonda farklı konular üzerinde çalışan dizi 6. sezonda izleyicilere beklenen performansı verdi ve izleyiciler şimdi 7. sezonun yayın tarihini merak etmeye başladı.

Teen Wolf’ün 7. Sezon için onay almasına gerek kalmadı. Çünkü senaristler, zaten altıncı sezonda bütün kurguyu tamamlamış bulundular ve hatta bunu bölüm afişlerinden de Teen Wolf’ün gerçekten hastası olan pek çok izleyici anlamıştı.

TEEN WOLF YENİ SEZON NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Kemik kitlesi için epey üzücü bir haber olsa da Teen Wolf’ün herhangi bir biçimde 7. sezon yapmayacağı kesinleşti. Jeff Davis, dizinin uzun süredir yapımcısı olan isim; diziyi bitirmelerinden mütevellit oldukça üzgün olduklarını zira 6 sezondur bir aile gibi harika işler çıkardıklarını da bir kez daha hayranlarına iletti.

TEEN WOLF FİLM Mİ OLACAK?



Dizinin final yapmasından sonra bu söylentiler kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Şuan için resmi bir bilgi vermeyen yapım söylentileri yalanlamadı. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşacağız.

TEEN WOLF KONUSU

1985 yapımı aynı adlı filmden esinlenerek hayata geçirildi. 2011 MTV Film Ödülleri'nin ardından 5 Haziran 2011'de ilk gösterimini yaptı. Teen Wolf, Scott McCall (Tyler Posey) adında bir lise öğrencisinin ormanda dolaşırken bir kurt adam ısırılması sonucu yaşadıklarını anlatan doğaüstü draması. Scott, bir kurt adam olduğu gerçeğini, hayatı ve vücudundaki değişiklikler konusunda ona yardımcı olan en iyi arkadaşı Stiles Stilinski (Dylan O'Brien) ve bir diğer gizemli kurt adam Derek Hale (Tyler Hoechlin) dışında herkesten saklayarak sıradan bir yaşam sürmeye çalışır

Kaynak: AjansHaber