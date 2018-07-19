1994 DOĞUMLULAR BEDELLİ YAŞININ 1 YAŞ DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORLAR

Tecili bitmesine ve 25 yaşından gün almasına rağmen bedelliden yararlanamayacak olan 1994 doğumlu vatandaşlar yeni bedelli teklifinin güncellenmesini istiyorlar.

1994 DOĞUMLULAR MAĞDUR

Bedelli askerlik tasarısının açıklamasından sonra vatandaşlar iki maddenin güncellemesini istediler. Bunlardan ilki 28 gün şartı, ikincisi ise 25 yaşından gün alan 1994 doğumlularında bedelliden yararlanamayacak olması.

YÜZ BİNLERCE GENCİN TECİLİ BİTTİ

ajanshaber.com’a şikayetini ileten bir vatandaş “1994 doğumlu bir vatandaş ilköğretim ve lise öğreniminden sonra 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamıştır. 24 yaşında olup 25 yaşından gün almıştır. Lisans eğitiminin kendisine sağladığı 2 yıllık tecil hakkını kullanmış ve tecil hakkı kalmamıştır.” diyerek yüz binlerce gencin tecilinin bittiğini ve eğer bu imkandan yararlanamazlarsa asker kaçağı olarak yasamak zorunda olacaklarını ve işsiz kalacaklarını dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

25 yaşından gün alan ve tecili biten binlerce vatandaş, yeni tasarının güncellenmesi için sosyal medyada #94BedelliBekliyor konuya büyük tepki gösterdi.

Kullancıların bazı tepkileri:

- Tecilimiz bitti, umutlarımız da bitmesin.

- çok mağduruz sesimizi duyun başkanlarım sadece bizlere yardımcı olun ailemizi kurduk işimizi kurduk sadece askerlik olayı kaldı tecilimizde bu ay sonu bitiyor çok mağduruz başkanım

- Tecili bitmekte olan 94 doğumluları neden ele almadılar ilginç , 94 doğumlulara bedelli çıkması demek milyonlarca lira gelir demek...

- Herkes sevindi ama biz sevinemedik oysa 94'lu olarak bedelli bekliyen milyon insan var!

- 25 yaşından gün alan milyonlarca insan var..!

Kaynak: AjansHaber