TDV 2 milyon mazlumun yüzünü güldürdü

Türkiye Diyanet Vakfı, Afrika kıtasının en büyük kurban organizasyonunu gerçekleştirdiği Nijer'de, 2 milyon kişiye yardım ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Afrika kıtasının en büyük kurban organizasyonunu gerçekleştireceği Nijer'de, kestiği 42 bini aşkın hisse kurbanı sayesinde yaklaşık 2 milyon mağdur ve mazlumun yüzünü güldürdü.

KURBANLAR TEK TEK DAĞITILDI

TDV gönüllüleri, Kurban Bayramı kapsamında, ülkenin 60 ayrı noktasında 3 gündür sürdürdüğü hayvan kesimi çalışmalarını tamamladı.

Vakfın yarım asra yaklaşan tecrübesi ve sorumluluk bilinciyle hareket eden gönüllüler, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanların bağışladığı kurbanları, vekalet verenlerin isimlerini tek tek okuyarak yerel halkın da desteğiyle kesti.

Pay haline getirilen kurban etleri, ülkenin özellikle en ücra bölgelerindeki mağdur ve mazlumların kapısına götürüldü.

Kaynak: Ajanslar