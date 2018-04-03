TCMB'den döviz depo ihalesi

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,75 ve TL için yüzde 12,75 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 1 milyar 250 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,75 ve TL için yüzde 12,75 olarak belirlendi.

Gündem 24 Mart 2018 13:04 Hükümetten Dolarla İlgili Kritik Bir Açıklama DahaDöviz piyasasında son günlerde yaşanan hareketlenmelere yönelik Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamalarının ardından son açıklama Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den geldi.

Kaynak: AA