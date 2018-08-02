TBB'den Amerikan Barolar Birliğine mektup!

TBB'nin Amerikan Barolar Birliğine gönderdiği mektupta, "Bu, 'Hukukun üstünlüğünü tanımayız, üstünlerin hukukunu dayatırız' yaklaşımıdır." denildi.

TBB'nin Amerikan Barolar Birliğine gönderdiği mektupta, "Bu, 'Hukukun üstünlüğünü tanımayız, üstünlerin hukukunu dayatırız' yaklaşımıdır." denildi.

ABD, Papaz Andrew Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. ABD'den yapılan açıklamaya göre yaptırımlar kapsamında, iki bakanın ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri donduruldu ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklandı.

Bu gelişmeler üzerine TBB, Amerikan Barolar Birliği'ne bir mektup gönderdi.

'YAPTIRIM TEHDİTLERİ KABUL EDİLEMEZ'

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun imzasını taşıyan mektup şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri’nin yetkili makamlarının Türkiye’de tutuklu bulunan bir vatandaşlarının salıverilmesi için ülkemize yönelik yayınladıkları tehdit mesajları ve yaptırım tehditleri kabul edilemez.

Bu davranışı ile Amerika Birleşik Devletleri, hem uluslararası hukuku hiçe saymakta hem de egemen bir devletin yargısına müdahale etmeye kalkışmaktadır.

Söz konusu davranış, 'hukukun üstünlüğünü tanımayız, üstünlerin hukukunu dayatırız' yaklaşımıdır. Ancak şu bilenmelidir ki; gerçekte 'üstün' olan, hukuktan ve adaletten ayrılmayan, kaba kuvvete başvurmayandır.

'ABD VE DÜNYA İÇİN SÜRDÜRÜLEMEZ'

Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı yetkililer adeta ellerine bir çekiç almışlar ve önlerine çıkan her soruna çivi muamelesi yapmayı dış politika sanmaktadırlar. Bu, ABD için de dünya için de sürdürülemez.

'TÜRK YARGISI, ADİL BİR YARGILAMA YAPACAKTIR'

Türk yargısı, evrenselleşmiş adil yargılama kurallarına uygun bir yargılama yapacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Böylece 'üstün olan'ın, kaba kuvvet tehdidinde bulunan değil; 'hukukun üstünlüğüne saygı duyan' olduğu tüm dünyaya bir kez daha gösterilecektir.

'TÜRKİYE VE ABD MÜTTEFİKTİR'

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri müttefiktir. Bu ittifak, sadece iki ülke için değil, dünya için de önemlidir. İttifakın temeli uluslararası hukukta ve devletlerin egemenlik haklarına karşılıklı olarak saygı göstermesindedir.

'GİDEREK AKIL DIŞI BİR YÖNE KAYMAKTA OLAN'

Giderek akıl dışı bir yöne kaymakta olan bu krizin müttefiklik hukuku içinde ve akılla çözüleceğine inanıyoruz. Bu noktada yargımıza olan güvenimiz tamdır."

Kaynak: AA