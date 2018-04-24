Tayyip Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağıyla ilgili soruya "5 Mayıs'ta meydanda kim olacak göreceğiz. Benim öyle bir derdim yok" dedi.

Grup toplantısının ardından gazetecilerin Abdullah Gül aday olur mu sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Benim öyle bir derdim yok" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili, "Garip bir senaryoyla da karşılaştık. Ana muhalefet partisinden 15 vekili bir başka partiye geçti. Bunun bir parti talimatı ile yaptıkları ortada. Buradaki amaç söz konusu partiyi seçime sokmak değil" dedi. Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayı olması çağrısında bulunan Erdoğan, "Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme. Bir Genel Başkana da yakışır aday olmak ya" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar