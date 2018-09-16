Tayfun Çin’e ulaştı: 2 ölü

Filipinler'de 59 kişinin ölümüne yol açan Mangkhut tayfunu, Çin'in ana karasına ulaştı. Çin devlet medyası 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filipinler'de 59 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan süper tayfun Mangkhut'un çine ulaştığı öğrenildi. Çin devlet medyası yerel saatle akşam 17.00'de etkisini göstermeye başlayan tayfun sebebiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hong Kong'da Mangkhut tayfunu nedeniyle en az 213 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Jiangmen kentinin kıyılarına ulaşan çok şiddetli rüzgârın hızı saatte 162 kilometreyi buldu.

HAYAT DURDU

Tayfun, Guangdong ve Hainan eyaletleriyle GuangxiZhuang Özerk Bölgesi'ni etkisi altına aldı. Guangdong'daki yaklaşık 2,5 milyon kişinin tahliye edildiği, 48 bin balıkçı botunun da limanlara geri çağrıldığı açıklandı. Bununla birlikte yaklaşık 30 bin inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu ve bölgedeki 632 turistik nokta da kapatıldı. Çin'in en güneyindeki Hainan Adası'nda bulunan iki havaalanında da 400'den fazla uçuş iptal edildi. Hainan ve Guangdong'daki tüm okulların eğitimine ara verilirken, iki eyaleti bağlayan Qiongzhou Boğazı'ndaki feribot seferleri de durduruldu.

Guangdong'un merkezi Guangzhou kentinde yaşayanlar tayfun kıyıya ulaşmadan süpermarketlere akın ederek gıda ürünlerinin yer aldığı rafları boşalttı. Bölgedeki birçok liman kentindeki dükkânlar da pazar günü kepenk açmadı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, şiddetli rüzgârın çok sayıda binada hasara yol açtığı, ağaçları devirdiği görüldü.