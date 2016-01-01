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Video / Gündem / İbrahim Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren uyarlama
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Gündem 02 Nisan 2018 - 00:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay ziyaretinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek vermek için Hatay'a gelen sanatçılarla bir araya geldi. İbrahim Tatlıses, “Yaylalar” türküsünü söyledi. Türküyü harekata uyarlayarak söyleyen Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldürdü.