İbrahim Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren uyarlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay ziyaretinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek vermek için Hatay'a gelen sanatçılarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay ziyaretinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek vermek için Hatay'a gelen sanatçılarla bir araya geldi. İbrahim Tatlıses, “Yaylalar” türküsünü söyledi. Türküyü harekata uyarlayarak söyleyen Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldürdü.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I GÜLDÜREN TÜRKÜ (VİDEO GALERİ)