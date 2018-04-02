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02 Nisan 2018 00:20 | Son Güncelleme: 02 Nisan 2018 00:28

İbrahim Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren uyarlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay ziyaretinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek vermek için Hatay'a gelen sanatçılarla bir araya geldi.

İbrahim Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren uyarlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay ziyaretinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek vermek için Hatay'a gelen sanatçılarla bir araya geldi. İbrahim Tatlıses, “Yaylalar” türküsünü söyledi. Türküyü harekata uyarlayarak söyleyen Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I GÜLDÜREN TÜRKÜ (VİDEO GALERİ)


Etiketler: erdoğanzeytindalıibrahim tatlisesyaylalarhatay


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