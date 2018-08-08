Tatile gelen yaşlı adam kayıp!

Balıkesir'e 1 hafta önce tatile gelen yaşlı adamdan haber alınamıyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesine yaklaşık 1 hafta önce tatile gelen yaşlı adamdan dün akşamdan beri haber alınamıyor.



MARKETE GİDİYORUM DİYEREK OTELDEN ÇIKTI

Edremit'in Güre Mahallesi’ne Kocaeli’den eşi ve 2 çocuğuyla beraber gelen Zülküf Karataş (69), markete gidiyorum diyerek otelden çıktı. Daha sonra ailesi tarafından yaşlı adamdan bir haber alınamadı. Aile yakınları, telefonu almadan çıkan ve en son Saruhan Otel civarında görülen yaşlı adamın hayatından endişe ettiklerini, görenlerin insaniyet namına en yakın güvenlik ekiplerine bildirmelerini istedi.

Kaynak: Ajanslar