Tatanacılık yaparak 1200 dolarları çaldı

Şenliköy'de yemek yiyen iki İranlı aile restorandan çıktıktan sonra onları takip eden bir grup tarafından Tatanacılık adı ile bilinen numarayla 1200 dolarını çaldırdılar.

Cuma günü öğle saatlerinde İranlı iki aile Şenlikköy'deki bir restoranda yemek yedikten sonra restorandan ayrıldı. Ailenin çıkışını araçtan izleyerek bekleyen bir grup aile dışarı çıktığında araçtan inerek takibe başladı.





TATANACILIK YAPARAK 1200 DOLARI ÇALDI



İranlı ailenin yanına yaklaşan gruptan bir kadın adı Tatanacılık olarak bilinen yöntemi uygulamak için ayağı takılarak düşme numarası yaptı. İranlı turistler, kadına yardım ederken kargaşadan yararlanarak gruptakilerden biri, elini İranlı turistin cebine atıp 1200 doları aldı.



İRANLI AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU



Parayı alan hırsızlar araçlarına geri döndü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Soyulduğunu anlayan İranlı turistler şikayetçi oldu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Ajanslar