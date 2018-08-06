Tartıştığı komşusunu baltayla öldürdü

Sivas Yıldızeli'ne bağlı Akpınar köyünde E.K, tartışmaya başladığı komşusu Hüseyin Ballı'yı baltayla öldürdü.

Yıldızeli ilçesine bağlı Akpınar köyünde komşu olan E.K. ve Hüseyin Ballı (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KOMŞU HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma büyüyünce E.K., balta ile Ballı’yı kafasından yaraladı. Ballı, ambulansla kaldırıldığı Yıldızeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hüseyin Ballı’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürülürken, E.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar