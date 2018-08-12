Tartıştığı dayısını tüfekle vurdu

Gaziantep'te dayı ile yeğeni arasında tartışma çıktı. Bu tartışma kavgaya dönüşünce yeğeni tarafından tüfekle vurulan Eyüp Ercan, hayatını kaybetti.

Hasırcıoğlu Mahallesi'nde bakkal dükkanında oturan Eyüp Ercan (39), uzun süredir küs olduğu yeğeniyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, dayısına yanında bulunan tüfekle peş peşe ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı.

DAYI HAYATINI KABETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülmek istenen Ercan, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye yetişemeden yaşamını yitirdi.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN 4 KİŞİ YARALANDI

Kavgayı ayırmak isteyen 4 kişi de şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalara hedef oldu. Yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Eyüp Ercan’ın cenazesi ise, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Ajanslar