Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Çamurlu Mahallesi'ndeki evde Şaban A. (52) ile oğlu R.A. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, babasını bıçakladı. Şaban A, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından Şaban A'nın cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen R.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Şaban A'nın Ünye 1957 Spor'da masör olduğu belirtildi.

Kaynak: AA