Tarım ve Orman Bakanı Antalya'daki yangınla ilgili açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kumluca yangını, gece itibarıyla iklimsel bir değişiklik olmazsa 'kontrol altında' diyebiliriz" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kumluca yangını, gece itibarıyla iklimsel bir değişiklik olmazsa 'kontrol altında' diyebiliriz" açıklamasını yaptı.

Pakdemirli, "Yangında 70 hektar ormanlık alan etkilenmiş gözüküyor. 100 dönüm sera alanı zarar gördü ancak seralardaki zararların minimal düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Bir köy evi ve bir ahır da yangında zarar gördü" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ajanslar