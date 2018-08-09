Tarım Bakanlığı'ndan Ordu'daki selden etkilenen çiftçiler için açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ordu'daki sel nedeniyle yaşanan afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek" açıklamasında bulundu.

Ordu'nun Fatsa, Ünye, Çaybaşı, Perşembe ve İkizce ilçelerinde dün itibariyle meydana gelen sel, su baskını ve fırtına afetleri neticesinde bazı bölgelerdeki tarım alanlarında ciddi hasar meydana geldi.

ÇİFTÇİ SELDEN ETKİLENDİ

Çaybaşı ilçesinde bir tavuk işletmesinde civcivlerin telef olduğu ve kümeste de maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Selin etkili olduğu alanlarda bazı üretcilere ait harman yerinde bekletilen fındıklarla, dallardan dökülen fındıklar sel sularıyla taşındı.

Bölgede ön hasar tespit çalışmalarına devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, afetten etkilenen çiftçilerin zirai kredi borçlarının erteleneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'HASARLAR EN KISA SÜREDE TANZİM EDİLECEK'

"Bakanlığımıza bağlı il ve ilçe müdürlüklerimizdeki görevli teknik personelimiz, bölgede ön hasar tespit çalışmalarını yürütmektedirler. Meydana gelen afetler, tarım sigortaları kapsamındadır. TARSİM ekipleri, sigortalılar için sahada tespit çalışması yapacaklardır. Tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarlar, en kısa sürede tazmin edilecektir. Tarımsal ürünlerde, tarım sigortası kapsamına girmeyen nedenlerden dolayı meydana gelen kayıplar, '2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun' kapsamında İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları'nca değerlendirilecektir. Afetlerden etkilenen çiftçilerimizin düşük faizli zirai kredi borçları, il ve ilçe müdürlüklerimize müracaatları halinde 2018/10983 sayılı Kararname kapsamında ertelenecektir."

Kaynak: Ajanslar