Tarım Bakanı Pakdemirli zarar gören fındık miktarını açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da selden zarar gören fındık miktarının 700 ton civarında olduğunu açıkladı.

Ordu'daki sel fekatinde en büyük zarar fındık bahçelerinde yaşandı. Sel ve fırtına nedeniyle tonlarca fındık denize döküldü. Bir adacığı andıran fındıklar Fatsa'da sahilinde ilginç görüntü oluşturdu. Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, kaybın yüzde 70 civarında olduğunu söyledi. Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden biri de Çaybaşı ilçesiydi. Belediye Başkanı İsmet Yanık, sadece Çaybaşı'nda 30 tona yakın fındığın sel suyu Karadeniz'e aktığını açıkladı.

ZARAR GÖREN FINDIK MİKTARI AÇIKLANDI

Ordu'daki sel felaketi 700 ton fındığa zarar verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Fındık rekoltesi 200 bin ton civarında, yağış alan, özellikle felaketin yaşandığı Perşembe, İkizce, Çaybaşı, Ünye ve Fatsa ilçelerinde normal şartlarda 72 bin ton rekolte bekleniyordu. Çıkacak rekoltenin üçte biri bu yağış alan bölgedeydi. Bakanlık yetkililerimiz çok hızlı şekilde 950 çifti ile görüştü. Görüşmelerimizin sonunda muhtemel zararın 600-700 ton civarında olabileceği tespit edildi. Çıkacak zarar neyse bunun telafisi yönünde gereken her adım atılacaktır. Üreticilerimizin ezilmemesi anlamında devlet şefkatli kollarını uzatacak ve ne gerekiyorsa yapacaktır. Orada herkes müsterih olsun."

Kaynak: Ajanslar