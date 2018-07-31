Tarık Çamdal'a sürpriz talip

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürmekte olan Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ın 'kendine takım bul' dediği oyuncu Tarık Çamdal'ı gündemine aldı.

Transfere hız veren Yeni Malatyaspor, hücum hattını güçlendirmek için Bursaspor’dan ayrılan Sercan Yıldırım’ı kadrosuna katmaya hazırlanırken, sağ bek bölgesi için de çalışmalara başladı. Sarı- Kırmızılılar, Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal’ı listesine aldı.

MAAŞINDA İNDİRİM YAPMASI BEKLENİYOR

Galatasaray cephesi transferde her türlü kolaylığı sağlayacağını belirtirken, Tarık’ın 1.6 milyon Euro’luk maaşı Malatyaspor’u düşündürüyor.

26 yaşındaki futbolcu, maaşında indirime giderse transfer gerçekleşebilir

Kaynak: Ajanslar