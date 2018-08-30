Tarık Çamdal: "Bir kuruş inmem, paramı verirseniz giderim"

Birçok oyuncuyu takımdan gönderen Galatasaray, Tarık Çamdal'la anlaşamadı. Sarı-kırmızılı ekibin sözleşme feshetme teklifini reddeden Tarık Çamdal 1 yıl daha takımda kalacak.

Fatih Terim'in gelişinden sonra sarı-kırmızılı takımda birçok isimle yollar ayrıldı. Son olarak dün Tolga Ciğerci yaklaşık 2 milyon euroluk alacağını bırakarak sözleşmesinin feshedilmesini kabul etti.

''BİR KURUŞ İNMEM''

Bip Spor'un haberine göre, Galatasaray'da yönetim Tarık Çamdal ile sözleşmenin feshi için masaya oturdu.

Sarı-kırmızılılar, Tarık Çamdal'a, "600 bin € verelim, sözleşmeni feshet"

önerisinde bulundu. Galatasaray'dan 1 milyon 605 bin euro kazanan Tarık Çamdal ise,"Bir kuruş inmem, paramı verirseniz giderim" dedi.

TRANSFER DÖNEMİ YARIN SONA ERİYOR

Türkiye'de transfer dönemi yarın sona eriyor. Tarık Çamdal şu an için Galatasaray'da kaldı. 1 yıllık sözleşmesi kalan 27 yaşındaki oyuncu, resmi sitedeki takım kadrosunda da yer almıyor.

Fatih Terim'in geldikten sonra takımdan ayrılan futbolcular: Cavanda, Koray Günter, Carrasso, Hakan Balta, Yasin Öztekin, Latovlevici, Eray İşcan, Endoğan Adili, Carole, Tolga Ciğerci, Gomis, Denayer.

Kaynak: Ajanslar